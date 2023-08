DETTAGLI EVENTO CASTLE ATTACK! FESTIVAL 15/08/2023 ROCCA DI GRADARA - GRADARA (PU) GRUPPI

NASHVILLE PUSSY (USA) +

THE LOYAL CHEATERS (ITALIA/GERMANIA) +

THE PISSED ONES (DRESDA) +

THE DICK DASTARDLYS E I BLACK ARMY (ITALIA). NOTE

Un festival rock nella maestosa Piazza dArmi della Rocca malatestiana che vedr esibirsi band locali e internazionali, a partire dai Nashville Pussy di Atlanta (Georgia), a Gradara per la loro unica data italiana, gruppo di culto per lhard e punk rock. A condividere con loro il palco The loyal Cheaters (Italia/Germania), The pissed ones (Dresda), The Dick Dastardlys e i Black Army (Italia).



ore 20.00

apertura cancelli 19.30



Biglietti 12,00

in prevendita online su LIVETICKET