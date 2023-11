DETTAGLI EVENTO MALEVOLENCE + SYLOSIS + GUILT TRIP + JUSTICE FOR THE DAMNED 28/11/2023 LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO GRUPPI

MALEVOLENCE +

SYLOSIS +

GUILT TRIP +

JUSTICE FOR THE DAMNED NOTE

Ore 19:30



🎫 Prevendite live esclusivamente su Dice a partire dal 2 maggio alle 11:00