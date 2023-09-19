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Loaded - The Greatest Hits 1994-2023

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Sophomore

10/11/23
RECEIVER
Whispers of Lore

CONCERTI

06/11/23
ROBYN HITCHCOCK
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO

07/11/23
ANKOR
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

07/11/23
SKYND
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

08/11/23
ANIMALS AS LEADERS + GUESTS
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

08/11/23
THE DEAD DAISIES
LIVE MUSIC CLUB VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

08/11/23
NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS
MEDIOLANUM FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 6 - ASSAGO (MI)

08/11/23
ANIMALS AS LEADERS
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

09/11/23
YNGWIE MALMSTEEN
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)

09/11/23
YNGWIE MALSTEEN + LIMBERLOST + STEVE RAMONE
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (RM)

10/11/23
SWANS + NORMAN WESTBERG
AUDITORIUM SAN DOMENICO - FOLIGNO
DETTAGLI EVENTO
HOLDING ABSENCE
10/11/2023
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
GRUPPI
HOLDING ABSENCE +
THORNHILL
NOTE
Orario: 20:00

Biglietti: 26,50 € su DICE
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03/11/2023 - 12:25
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05/11/2023 - 21:39
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13/10/2023 - 09:29
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04/11/2023 - 11:34
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25/10/2023 - 16:50
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RILEY`S L.A. GUNS: addio a Steve Riley, ex-batterista di L.A. Guns e W.A.S.P.
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03/11/2023
Live Report
THE PHANTOM OF THE OPERA
Teatro degli Arcimboldi, Milano, 21/10/2023
29/10/2023
Live Report
ELEGY
Milano, Legend Club, 22/10/2023
02-10-2023
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EUROPE
Teatro Arcimboldi, Milano (MI), 02-10-2023
24/10/2023
Live Report
NANOWAR OF STEEL - 20 YEARS OF STEEL
Alcatraz, Milano (MI), 21-10-2023
19/09/2023
Live Report
METALITALIA.COM FESTIVAL
Day 1 - Live Music Club, Trezzo sull’Adda (MI), 16/09/2023
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