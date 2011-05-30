29/01/24
ARCANE TALES
Until Where The Northern Lights Reign
29/01/24
FUNERAL WINDS
333
01/02/24
FRAGMENT SOUL
Galois Paradox
02/02/24
BARATRO
The Sweet Smell of Unrest
02/02/24
DWARROWDELF
The Fallen Leaves
02/02/24
SOLBRUD
IIII
02/02/24
IGNIS ABSCONDITUS
Golden Horses Of A Dying Future
02/02/24
GRAYWITCH
Children of Gods
02/02/24
PERSEFONE
Lingua Ignota: Part I (EP)
02/02/24
NECROWRETCH
Swords of Dajjal
28/01/24
TESSERACT
ALCATRAZ VIA VALTELLINA 25 - MILANO
28/01/24
SYLVAINE + TBA
LEGEND CLUB - MILANO
28/01/24
THE VACCINES
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO
28/01/24
TESSERACT + UNPROCESSED + THE CALLOUS DAOBOYS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
29/01/24
DES ROCS
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
30/01/24
DELAIN + GUESTS
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO
31/01/24
SLOWDIVE
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO
01/02/24
BRUTALISMUS 3000
FABRIQUE, VIA FANTOLI 9 - MILANO
01/02/24
IMPIETY + NIHILO + HELLDRIFTER
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA
02/02/24
GUTALAX + GUINEAPIG + MEMBRANCE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)