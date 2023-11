DETTAGLI EVENTO AS DECEMBER FALLS 18/11/2023 LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO GRUPPI

AS DECEMBER FALLS +

DREAM STATE NOTE

Inizio concerti h. 20:30



I biglietti saranno disponibili per il fan club della band dalle 11 di giovedì 15 giugno e per il resto del pubblico su Ticketone e Ticketmaster dalle 11 di venerdì 16 giugno.

Posto unico in piedi: € 15,00 + prev. / € 20,00 in cassa la sera del concerto.