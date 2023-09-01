07/11/23
EMPIRE OF DISEASE
Shadows of the Abyss
10/11/23
LEFT CROSS
Upon Desecrated Altars
10/11/23
SCREAM
DC Special
10/11/23
SONS OF SOUNDS
Seven
10/11/23
FOGHAT
Sonic Mojo
10/11/23
SECRET SPHERE
Blackened Heartbeat
10/11/23
D’VIRGILIO, MORSE & JENNINGS
Sophomore
10/11/23
HINAYANA
Shatter and Fall
10/11/23
SHYLMAGOGHNAR
Convergence
10/11/23
AEOLIAN
Echoes of the Future
04/11/23
ENTER SHIKARI + LAKE MALICE
ALCATRAZ - MILANO
04/11/23
ELLENDE + DUIR
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
04/11/23
LA MADONNINA VEGLIA SU DI N\'Oi!
CSA BARAONDA, VIA PACINOTTI - SEGRATE (MI)
04/11/23
ERIC STECKEL
AUDITORIUM SCUOLE PRIMARIE, VIA LANCINI - CHIARI (BS)
04/11/23
STRAIGHT OPPOSITION + GUESTS
GRIND HOUSE - PADOVA
04/11/23
TAILOR'S WAVE
ROCK HEAT CLUB, VIA LUIGI GALVANI 32 - AREZZO
04/11/23
THE GOOSE BUMPS
POLO FIERISTICO CHIUDUNO, VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 2/A - CHIUDUNO (BG)
04/11/23
THE MURDER CAPITAL
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
04/11/23
LARKIN POE
FABRIQUE, VIA GAUDENZIO FANTOLI 9 - MILANO
04/11/23
BLUT + AYRA + ROUGENOIRE
DEDOLOR, Via 20 Settembre 33 - Rovellasca (CO)