12/02/24
FATHOMLESS RITUAL
Hymns For The Lesser Gods
16/02/24
RIOT V
Mean Streets
16/02/24
ILLUMISHADE
Another Side of You
16/02/24
ELETTRA STORM
Powerlords
16/02/24
ART OF ANARCHY
Let There Be Anarchy
16/02/24
CRAZY LIXX
Two Shots at Glory
16/02/24
HONEYMOON SUITE
Alive
16/02/24
THE ARISTOCRATS
Duck
16/02/24
DARKSPACE
Darkspace -2
16/02/24
EINAR SOLBERG
The Congregation Acoustic
11/02/24
BATTLE BEAST + TBA
LEGEND CLUB - MILANO
11/02/24
BAD OMENS
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO
11/02/24
JETHRO TULL
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA
11/02/24
BATTLE BEAST + SAINT DEAMON + INDUCTION
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
11/02/24
BAD OMENS + POPPY
ALCATRAZ - MILANO
12/02/24
BUCKCHERRY + FASTEST LAND ANIMAL
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
13/02/24
SEXTRASH + OUTLAW
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA
13/02/24
JETHRO TULL
TEATRO POLITEAMA ROSSETTI, LARGO GIORGIO GABER 1 - TRIESTE
13/02/24
DEERHOOF
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA
13/02/24
ASAGRAUM
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66 - TORINO