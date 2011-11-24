01/12/23
SKILTRON
Bruadarach
01/12/23
RUYYN
Chapter II: The Flames, The Fallen, The Fury
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HELFRO
Tálgröf
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BEYONDITION
Abysmal Night
01/12/23
AGGRESSION
Frozen Aggressors
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WALKING CORPSE
Our Hands, Your Throat
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COBRA SPELL
666
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VARATHRON
The Crimson Temple
01/12/23
FATE
V
01/12/23
FATE
Ghosts from the Past (Digitale)
01/12/23
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)
01/12/23
SCREAMIN’ DEMONS + SOMMO INQUISITORE
CROSSROADS LIVE CLUB - ROMA
01/12/23
KARMA
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
01/12/23
FOLKSTONE
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (RM)
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CHRIS HOLMES + SISKA + HARSH
BORDERLINE CLUB - PISA
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BLACK WINTER FEST (day 1)
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
01/12/23
VEXILLUM + METAPHORIC MIND
MONSTERS A-LIVE CLUB, VIA DINO SACCENTI 71 - PRATO
01/12/23
KLIDAS + WALLS OF ASHES
CIRCOLO GAGARIN, VIA LUIGI GALVANI 2BIS - BUSTO ARSIZIO (VA)
01/12/23
SHERPA + BOSCO SACRO
COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO
01/12/23
DEFLAG + REJEKTS + NOTHING STAND
SCOTCH CLUB LIVE MUSIC, VIA MILANO 190 - MAGENTA (MI)