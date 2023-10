● Dibattito \"𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆𝐄 𝐓𝐎𝐃𝐀𝐘\"

Punk Hardcore e pratiche d\'autogestione

per R-Esistere nella periferia dell\'impero

.

A seguire LIVE con:

.

● 𝐁𝐋𝐎𝐎𝐃𝐘 𝐑𝐈𝐎𝐓

ArdeCore de Roma - Original Line-up & Friends

● 𝐒𝐎 𝐅𝐔𝐂𝐊𝐈𝐍\' 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐔𝐒𝐄𝐃

Jonic Hardcore Punk da Taranto

● 𝐍𝐄𝐈𝐃

Bonecrusher Grindcore da Viterbo

● 𝐃𝐑𝐀𝐂𝐔𝐋𝐀 𝐃𝐑𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒

Hardcore Punk from the Crypt da Cosenza