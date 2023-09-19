07/11/23
EMPIRE OF DISEASE
Shadows of the Abyss
10/11/23
IGNESCENT
Fight in Me
10/11/23
SECRET SPHERE
Blackened Heartbeat
10/11/23
HINAYANA
Shatter and Fall
10/11/23
BUSH
Loaded - The Greatest Hits 1994-2023
10/11/23
STORMLORD
Supreme Art of War (Ristampa)
10/11/23
SHYLMAGOGHNAR
Convergence
10/11/23
HUGO`S VOYAGE
Inception
10/11/23
D’VIRGILIO, MORSE & JENNINGS
Sophomore
10/11/23
RECEIVER
Whispers of Lore
06/11/23
ROBYN HITCHCOCK
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO
07/11/23
ANKOR
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
07/11/23
SKYND
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA
08/11/23
ANIMALS AS LEADERS + GUESTS
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
08/11/23
THE DEAD DAISIES
LIVE MUSIC CLUB VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
08/11/23
NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS
MEDIOLANUM FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 6 - ASSAGO (MI)
08/11/23
ANIMALS AS LEADERS
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO
09/11/23
YNGWIE MALMSTEEN
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)
09/11/23
YNGWIE MALSTEEN + LIMBERLOST + STEVE RAMONE
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (RM)
10/11/23
SWANS + NORMAN WESTBERG
AUDITORIUM SAN DOMENICO - FOLIGNO