01/12/23
SKILTRON
Bruadarach
01/12/23
HELFRO
Tálgröf
01/12/23
AGGRESSION
Frozen Aggressors
01/12/23
BEYONDITION
Abysmal Night
01/12/23
VOODOO CIRCLE
15 Years of Voodoo (Best Of)
01/12/23
WALKING CORPSE
Our Hands, Your Throat
01/12/23
COBRA SPELL
666
01/12/23
VARATHRON
The Crimson Temple
01/12/23
FATE
V
01/12/23
FATE
Ghosts from the Past (Digitale)
30/11/23
GRETA VAN FLEET
UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO (BO)
30/11/23
KARMA
WISHLIST ROMA, VIA DEI VOLSCI 126B - ROMA
30/11/23
THE SECRET + LIQUIDO DI MORTE + TOTAL RECALL
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
30/11/23
JASPERS
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO
01/12/23
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)
01/12/23
SCREAMIN’ DEMONS + SOMMO INQUISITORE
CROSSROADS LIVE CLUB - ROMA
01/12/23
KARMA
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
01/12/23
FOLKSTONE
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (RM)
01/12/23
CHRIS HOLMES + SISKA + HARSH
BORDERLINE CLUB - PISA
01/12/23
BLACK WINTER FEST (day 1)
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)