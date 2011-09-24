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FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA

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MARLENE KUNTZ
HIROSHIMA MON AMOUR, VIA CARLO BOSSOLI 83 - TORINO

12/04/24
THE OSSUARY
RESILIENZA, VIALE GIOVANNI XXIII 201/203 - BITONTO (BA)

12/04/24
VULVECTOMY
CIRCOLO DEV, VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA

12/04/24
PONTE DEL DIAVOLO + SACRI SUONI
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO

12/04/24
HIDEOUS DIVINITY + SUN OF THE SUNS
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

12/04/24
PINO SCOTTO
METROPOLIS, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

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PESTILENCE + CARNATION + BODYFARM
LEGEND CLUB - MILANO

13/04/24
OZRIC TENTACLES
CAPITOL, VIA G. MAZZINI 60 - PORDENONE
DETTAGLI EVENTO
BLIND CHANNEL
15/04/2024
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO
GRUPPI
BLIND CHANNEL
+ Ghøstkid
+ Rock Band From Hell
NOTE
BIGLIETTI
Prezzo del biglietto in prevendita: € 30,00 + d.p.
Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 35,00
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