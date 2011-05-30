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LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

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27/01/24
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RICKYS - CATTIVI MA BUONE, VIA COMMERCIALE 12 - ABBAZIA PISANI (PD)

27/01/24
ROSAE CRUCIS + SCREAMACHINE + ORACLE + WILD ANIMALS
GARAGE SOUND MUSIC CLUB, VIA MAURO AMORUSO MANZARI 62/7B - BARI

27/01/24
TARCHON FIST + URBAN FIGHT + MARTYR
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA

27/01/24
CUT + THE PROCRASTINATORS
SGHETTO CLUB, VIA EMILIO ZAGO 16B - BOLOGNA

27/01/24
ANUERYSM + BACK FROM THE GRAVE
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66 - TORINO

27/01/24
PINO SCOTTO
RAVEN PUB, VIA CAVOUR 27 - VILLASANTA (MB)
DETTAGLI EVENTO
GUTALAX + GUINEAPIG + MEMBRANCE
03/02/2024
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
GRUPPI
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GUINEAPIG +
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Prezzi e orari TBA
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