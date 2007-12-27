16/05/24
SONS OF CULT
Desolation (EP)
17/05/24
DUFT
Altar of Instant Gratification
17/05/24
JINJER
Live in Los Angeles
17/05/24
UNIVERSE III
Universe III
17/05/24
PAIN
I Am
17/05/24
SOULLINE
Reflections
17/05/24
TZOMPANTLI
Beating the Drums of Ancestral Force
17/05/24
MARTY FRIEDMAN
Drama
17/05/24
PATHOLOGY
Unholy Descent
17/05/24
GATECREEPER
Dark Superstition
12/05/24
NOFX + SPECIAL GUESTS
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
12/05/24
GLI ATROCI + GUESTS
ZIGGY CLUB - TORINO
12/05/24
FUROR GALLICO
TUSCANY MEDIVEAL FESTIVAL, FORTEZZA NUOVA - LIVORNO
12/05/24
WHISPERING SONS
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO
12/05/24
GENUS ORDINIS DEI
EL BARRIO - TORINO
12/05/24
FUROR GALLICO
TUSCANY MEDIEVAL FESTIVAL - LIVORNO
12/05/24
MIDNIGHT ODYSSEY + ENISUM + SKUGGOR
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)
13/05/24
BELL WITCH + THE KEENING
LIZARD CLUB - CASERTA
13/05/24
KULA SHAKER
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
14/05/24
VENDED
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO