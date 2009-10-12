16/11/23
SAVAGE BLOOD
Wheel of Time
17/11/23
BEWITCHER
Deep Cuts & Shallow Graves
17/11/23
ELDRITCH
Innervoid
17/11/23
MAYFIRE
Cloudscapes & Silhouettes
17/11/23
CYNIC
Uroboric Forms
17/11/23
PLAGUEMACE
Reptilian Warlords
17/11/23
AETERNUS
Philosopher
17/11/23
THIN LIZZY
Vagabonds of the Western World [50th Anniversary Deluxe]
17/11/23
DYSSEBEIA
Garden of Stillborn Idols
17/11/23
SOLEDRIVER
Return Me to Light
14/11/23
THE DARKNESS + GUESTS
ALCATRAZ - MILANO
14/11/23
STICK MEN
TEATRO AUDITORIUM UNICAL - RENDE (CS)
14/11/23
PROTOMARTYR
SPAZIO211, VIA FRANCESCO CIGNA 211 - TORINO
14/11/23
SMASH INTO PIECES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
15/11/23
THE DARKNESS + GUESTS
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)
15/11/23
STICK MEN
TEATRO KISMET - BARI
16/11/23
FEAR FACTORY + BUTCHER BABIES + IGNEA + TBA
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO
16/11/23
STICK MEN
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA
16/11/23
BOMBAY BICYCLE CLUB
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO
16/11/23
KARMA
ASTRO CLUB, FONTANAFREDDA (PN)