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ABYSMAL GRIEF
Narcissistic Necrophiles - Live at \"Metal Magic\"

CONCERTI

09/12/23
EREB ALTOR + ENISUM
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

09/12/23
IMPALED NAZARENE
LIZARD CLUB, SS7, 12 - CASERTA

09/12/23
DESTRAGE
TRAFFIC CLUB - ROMA

09/12/23
CRIPPLE BASTARDS + GUESTS
BLAH BLAH - TORINO

09/12/23
GENUS ORDINIS DEI - THE BEGINNING RELEASE PARTY
SLAUGHTER CLUB, VIA A. TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

09/12/23
EGOCIDE + HURONIAN + SPLATTERGOAT
COOPERATIVA RINASCITA ABBIATENSE, VIA NOVARA 2 - ABBIATEGRASSO (MI)

09/12/23
EREB ALTOR + ENISUM + BARAD GULDUR
LEGEND CLUB - MILANO

09/12/23
PARTY CANNON + SLUG GORE
NOTTETEMPIO, VIA NICOLÒ BIONDO 194 - MODENA

09/12/23
OPERA NERA
MAMAMU, VIA SEDILE DI PORTO, 46, NAPOLI

09/12/23
PUNKAMBROEUS VOL. IV
CSA BARAONDA, VIA PACINOTTI - SEGRATE (MI)
DETTAGLI EVENTO
CRIPPLE BASTARDS + GUESTS
16/12/2023
CUEVAROCK LIVE - QUARTUCCIU (CA)
GRUPPI
CRIPPLE BASTARDS +
GUESTS
NOTE
Informazioni per biglietti e orari TBA.
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