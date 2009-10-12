     
 
IN EVIDENZA
Album

Prong
State of Emergency
Autoprodotti

Lions at the Gate
The Excuses We Cannot Make
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

16/11/23
SAVAGE BLOOD
Wheel of Time

17/11/23
BEWITCHER
Deep Cuts & Shallow Graves

17/11/23
ELDRITCH
Innervoid

17/11/23
MAYFIRE
Cloudscapes & Silhouettes

17/11/23
CYNIC
Uroboric Forms

17/11/23
PLAGUEMACE
Reptilian Warlords

17/11/23
AETERNUS
Philosopher

17/11/23
THIN LIZZY
Vagabonds of the Western World [50th Anniversary Deluxe]

17/11/23
DYSSEBEIA
Garden of Stillborn Idols

17/11/23
SOLEDRIVER
Return Me to Light

CONCERTI

14/11/23
THE DARKNESS + GUESTS
ALCATRAZ - MILANO

14/11/23
STICK MEN
TEATRO AUDITORIUM UNICAL - RENDE (CS)

14/11/23
PROTOMARTYR
SPAZIO211, VIA FRANCESCO CIGNA 211 - TORINO

14/11/23
SMASH INTO PIECES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

15/11/23
THE DARKNESS + GUESTS
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)

15/11/23
STICK MEN
TEATRO KISMET - BARI

16/11/23
FEAR FACTORY + BUTCHER BABIES + IGNEA + TBA
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO

16/11/23
STICK MEN
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA

16/11/23
BOMBAY BICYCLE CLUB
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

16/11/23
KARMA
ASTRO CLUB, FONTANAFREDDA (PN)
DETTAGLI EVENTO
FISTFUL OF METAL FEST
18/11/2023
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA
https://www.facebook.com/events/1007558863915361/?ref=newsfeed
GRUPPI
ROSAE CRUCIS +
ScreaMachine +
SAINT TRADE +
Imago Imperii
NOTE
START ORE 20:00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 15

Biglietto acquistabile direttamente in cassa la sera dell'evento

Ingresso riservato agli associati AICS 2023-2024
ULTIMI COMMENTI
13/11/2023 - 17:13
PESTILENCE: due concerti in Italia in occasione del tour best of
13/11/2023 - 09:21
VENOM INC.: il batterista Jeramie Kling lascia il gruppo
13/11/2023 - 07:51
DAVID ELLEFSON: quattro concerti in Italia
10/11/2023 - 17:18
TARJA: pubblicati tre video del suo nuovo album
10/11/2023 - 21:42
SECRET SPHERE: disponibile il singolo ''Psycho Kid''
12/11/2023 - 18:01
ENTER SHIKARI: ascolta ‘‘Strangers’’ con AViVA
06/11/2023 - 16:21
SLIPKNOT: Jay Weinberg ha lasciato la band?
10/11/2023 - 09:58
CALIGULA`S HORSE: i dettagli di ‘‘Charcoal Grace’’ e il video di ''Golem''
25/10/2023 - 16:50
DREAM THEATER: svelato il ritorno di Mike Portnoy in formazione
10/11/2023 - 17:40
D`VIRGILIO, MORSE & JENNINGS: online la clip di ''The Weary One''
ULTIMI COMMENTI
26/05/2013
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 2 - Anvil
10/11/2023
Live Report
ENTER SHIKARI + LAKE MALICE
Alcatraz, Milano (MI), 04/11/2023
12/10/2009
Articolo
THIS IS SPINAL TAP
Cronaca di una rivelazione
03/11/2023
Live Report
THE PHANTOM OF THE OPERA
Teatro degli Arcimboldi, Milano, 21/10/2023
29/10/2023
Live Report
ELEGY
Milano, Legend Club, 22/10/2023
ULTIMI COMMENTI
88
78
73
77
81
s.v.
90
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     