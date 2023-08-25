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LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

27/10/23
𝗕𝗥𝗨𝗖𝗜𝗔! 𝗙𝗘𝗦𝗧 𝗩𝗼𝗹. 𝟭 (day 1)
AUDITORIUM POPOLARE - COSENZA

27/10/23
DEOS + OPERA NERA
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

27/10/23
NOSESSION
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

28/10/23
STRATOVARIUS + SONATA ARCTICA + INDUCTION
ALCATRAZ - MILANO

28/10/23
IMPERIUM DEKADENZ + SEDNA
BAD MOON FESTIVAL II - BIELLA

28/10/23
DESTRUCTION + RAZOR + ENFORCER + CRISIX
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

28/10/23
NIHILO - 20 YEARS ANIVERSARY SHOW
OLDCAPITOL, SPITALGASSE 6 – LANGENTHAL (SVIZZERA)

28/10/23
BAD MOON METAL FEST
CENTRO POLIVALENTE DI MONGRANDO - MONGRANDO BIELLA
DETTAGLI EVENTO
GLI ALBERI + SULPHUREUM
31/10/2023
BEER NEST, VIA CARLO RAIMONDO - FINALE LIGURE (SV)
https://www.facebook.com/events/1012671223304251/?ref=newsfeed
NOTE
live from 22 to 24

ingresso ESCLUSIVAMENTE con tessera MSP valida (possibilità di tesserarsi e rinnovare all'ingresso)
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ELDRITCH: disponibile il singolo ''Born On Cold Ash''
27/10/2023 - 09:01
SKELETAL REMAINS: a marzo il nuovo 'Fragments Of The Ageless', online un brano
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