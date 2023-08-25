31/10/23
UFOMAMMUT
Crookhead
31/10/23
IVORY
Alien Nation
31/10/23
TEUFELSBERG
Pakt mit dem Teufel
31/10/23
THE MAGUS
Βυσσοδομώντας
02/11/23
CARNAL TOMB
Embalmed in Decay
02/11/23
CAMILLA BRINGS THE RAIN
E.G.O.logical
03/11/23
GOATKRAFT
Prophet of Eternal Damnation
03/11/23
SPIRITBOX
The Fear of Fear [EP]
03/11/23
OF THE MUSES
Senhal
03/11/23
SEVENTH CRYSTAL
Infinity [EP]
29/10/23
RIVAL SONS + GUESTS
ALCATRAZ - MILANO
29/10/23
THE RAVEN AGE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
29/10/23
NECK DEEP + STATIC DRESS
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO
29/10/23
KALAH + MVP + KRIOSTATIKA
CENTRALE 66 - MODENA
29/10/23
SPIDER KICKERS
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO
30/10/23
PUBLIC IMAGE LTD.
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO
31/10/23
INFECTION CODE
L\'OFFICINA, LARGO CATANIA 17 - ALESSANDRIA
31/10/23
STELLVRIS + UNETHICAL DOGMA + 500 HORSE POWER
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)
31/10/23
GLI ALBERI + SULPHUREUM
BEER NEST, VIA CARLO RAIMONDO - FINALE LIGURE (SV)
31/10/23
CultØ
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO