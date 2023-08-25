27/10/23
PATTERN-SEEKING ANIMALS
Spooky Action at a Distance
27/10/23
BERZERKER LEGION
Chaos Will Reign
27/10/23
NEBELKRÄHE
Ephemer
27/10/23
SORCERER
Reign of the Reaper
27/10/23
TORTUGA
Iterations – a Haunting Trip Through Time and Space
27/10/23
EFRAAH ENHSIKAAH
One Thousand Vultures Waiting To Be Fed
27/10/23
BACTERIAL HUSK
Anthropogenic Ruin
27/10/23
GENERATION STEEL
Lionheart
27/10/23
ELM STREET (AUS)
The Great Tribulation
27/10/23
NECK CEMETERY
Bring Us The Head
27/10/23
IMPERIUM DEKADENZ + SEDNA + UNVIAR + NUCLEAR STORM
LUPUS IN FABULA - NIMIS (UD)
27/10/23
MONKEY3+TOUNDRA
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
27/10/23
𝗕𝗥𝗨𝗖𝗜𝗔! 𝗙𝗘𝗦𝗧 𝗩𝗼𝗹. 𝟭 (day 1)
AUDITORIUM POPOLARE - COSENZA
27/10/23
DEOS + OPERA NERA
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
27/10/23
NOSESSION
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO
28/10/23
STRATOVARIUS + SONATA ARCTICA + INDUCTION
ALCATRAZ - MILANO
28/10/23
IMPERIUM DEKADENZ + SEDNA
BAD MOON FESTIVAL II - BIELLA
28/10/23
DESTRUCTION + RAZOR + ENFORCER + CRISIX
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
28/10/23
NIHILO - 20 YEARS ANIVERSARY SHOW
OLDCAPITOL, SPITALGASSE 6 – LANGENTHAL (SVIZZERA)
28/10/23
BAD MOON METAL FEST
CENTRO POLIVALENTE DI MONGRANDO - MONGRANDO BIELLA