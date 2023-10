DETTAGLI EVENTO THE DEVILS 01/11/2023 VILLA ALBRIZZI MARINI, VIA RUBELLI 1 - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) https://www.facebook.com/events/720597789945005/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D GRUPPI

Guest:

Lazy Giants da Berlino

https://lazygiants.bandcamp.com/track/sticky-sun NOTE

Inizio live ore 21:30



Ingresso 10,00 + cd omaggio

Riservato ai soci ACSI

Tesseramento in loco al costo di 10,00 allanno con un drink di benvenuto incluso.

Dalle 18:00 alle 19:00 ingresso libero per i soci ACSI.