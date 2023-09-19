31/10/23
TEUFELSBERG
Pakt mit dem Teufel
31/10/23
THE MAGUS
Βυσσοδομώντας
31/10/23
UFOMAMMUT
Crookhead
31/10/23
IVORY
Alien Nation
02/11/23
CAMILLA BRINGS THE RAIN
E.G.O.logical
02/11/23
CARNAL TOMB
Embalmed in Decay
03/11/23
GOATKRAFT
Prophet of Eternal Damnation
03/11/23
SATAN`S FALL
Destination Destruction
03/11/23
SPIRITBOX
The Fear of Fear [EP]
03/11/23
ATREYU
A Torch in the Dark (EP)
30/10/23
PUBLIC IMAGE LTD.
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO
31/10/23
INFECTION CODE
L\'OFFICINA, LARGO CATANIA 17 - ALESSANDRIA
31/10/23
STELLVRIS + UNETHICAL DOGMA + 500 HORSE POWER
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)
31/10/23
GLI ALBERI + SULPHUREUM
BEER NEST, VIA CARLO RAIMONDO - FINALE LIGURE (SV)
31/10/23
CultØ
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO
31/10/23
THE DEVILS + THE SADE + UNDERDOGS
CIRCOLO DEV, VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA
31/10/23
NECROFILIA + ELEGY OF MADNESS + THE CRIMSON GHOST
KRACH CLUB, VIA MADONNA 3A - MONASTIER DI TREVISO (TV)
01/11/23
THE WINERY DOGS
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA
01/11/23
THE DEVILS
VILLA ALBRIZZI MARINI, VIA RUBELLI 1 - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)
01/11/23
MYRKUR
LUCCA COMICS, LUCCA