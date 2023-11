DETTAGLI EVENTO HIPPIE DEATH CULT 20/11/2023 ALTROQUANDO, VIA CORNIANI 32 - ZERO BRANCO (TV) https://www.facebook.com/events/347075667806122/ GRUPPI

HIPPIE DEATH CULT (USA)

https://www.facebook.com/hippiedeathcultband/ NOTE

⏰ Porte aperte alle 20:00

ingresso offerta responsabile per l\'artista comprensivo di tessera e CD omaggio.

Ingresso riservato ai soci di Go Down Records.

I già tesserati possono prenotare scrivendo una mail a godownbooking@gmail.com