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Resurrection Of The Flesh

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10/11/23
SWANS + NORMAN WESTBERG
AUDITORIUM SAN DOMENICO - FOLIGNO

10/11/23
HOLDING ABSENCE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

10/11/23
SWANS
AUDITORIUM SAN DOMENICO, FOLIGNO

10/11/23
YNGWIE MALMSTEEN
VIPER THEATRE - FIRENZE

10/11/23
YNGWIE MALSTEEN + LIMBERLOST + STEVE RAMONE
VIPER THEATER - FIRENZE

10/11/23
STICK MEN
TEATRO CAIO MELISSO - SPOLETO (PG)

10/11/23
STRAIGHT OPPOSITION + GUESTS
OFFICINA AMARANTA - FANO

10/11/23
GOODBYE, KINGS
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO

10/11/23
𝗞𝗔𝗥𝗠𝗔
BLOOM VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

10/11/23
SCALA MERCALLI + NEXUS OPERA + WHISPERZ
DISSESTO CULT, VIA DORANDO PIETRI 8 - TIVOLI (RM)
DETTAGLI EVENTO
GLEN HANSARD
12/11/2023
TEATRO DAL VERME, VIA S. GIOVANNI SUL MURO 2 - MILANO
https://www.ipomeriggi.it/eventi/glen-hansard-2023-teatro-dal-verme/
NOTE
Ore: 21:00
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