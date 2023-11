DETTAGLI EVENTO DO NOTHING 11/11/2023 ASTRO CLUB, FONTANAFREDDA (PN) https://www.facebook.com/events/244973338029377/ GRUPPI

DO NOTHING (post-punk - UK) +



GLAZYHAZE (dream pop, shoegaze) NOTE

Biglietti disponibili su Dice e su TicketOne.

Contributo 12€ + ddp | 15€ in cassa

Ingresso riservato agli associati Federitalia