13/11/23
PUGNALE
Purified in Emptiness
16/11/23
SAVAGE BLOOD
Wheel of Time
17/11/23
CYNIC
Uroboric Forms
17/11/23
THIN LIZZY
Vagabonds of the Western World [50th Anniversary Deluxe]
17/11/23
MAUL
Desecration and Enchantment
17/11/23
PLAGUEMACE
Reptilian Warlords
17/11/23
ELDRITCH
Innervoid
17/11/23
KING
Fury and Death
17/11/23
MAYFIRE
Cloudscapes & Silhouettes
17/11/23
SADUS
The Shadow Inside
12/11/23
CORPSESSED + DEAD CHASM
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA
12/11/23
YNGWIE MALMSTEEN
HALL - PADOVA
12/11/23
YNGWIE MALSTEEN + LIMBERLOST + STEVE RAMONE
HALL - PADOVA
12/11/23
STICK MEN
BRAVO CAFFÈ - BOLOGNA
12/11/23
GLEN HANSARD
TEATRO DAL VERME, VIA S. GIOVANNI SUL MURO 2 - MILANO
12/11/23
HELLRIDE CLUB METALFEST
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
13/11/23
THE DARKNESS + GUESTS
ORION - CIAMPINO (RM)
13/11/23
PROTOMARTYR
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA
14/11/23
THE DARKNESS + GUESTS
ALCATRAZ - MILANO
14/11/23
STICK MEN
TEATRO AUDITORIUM UNICAL - RENDE (CS)