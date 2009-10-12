     
 
IN EVIDENZA
Album

Graveyard
6
Autoprodotti

Lions at the Gate
The Excuses We Cannot Make
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/11/23
TENEBRO
Ultime Grida Dalla Giungla

22/11/23
TWEEDLEDEAD
Infernotes

23/11/23
DJEVEL
Naa skrider natten sort

24/11/23
SILENT TIGER
Twist of Fate

24/11/23
OPHANIM
Tämpelskläng

24/11/23
MERCILESS ATTACK
Mechanical Visions

24/11/23
FREAKSTORM
Angel in the Dark

24/11/23
COVEN JAPAN
Earthlings

24/11/23
BURDEN OF GRIEF
Destination Dystopia

24/11/23
HELGA
Wrapped in Mist

CONCERTI

20/11/23
HALOCENE + LAUREN BABIC
LEGEND CLUB - MILANO

20/11/23
GOV\'T MULE
TEATRO DAL VERME, VIA S. GIOVANNI SUL MURO 2 - MILANO

20/11/23
HIPPIE DEATH CULT
ALTROQUANDO, VIA CORNIANI 32 - ZERO BRANCO (TV)

21/11/23
GOV\'T MULE
POLITEAMA ROSSETTI, LARGO GIORGIO GABER 1 - TRIESTE

21/11/23
FUCKED UP
LEGEND CLUB - MILANO

22/11/23
CARNIVORE A.D.
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA

22/11/23
THE SHERLOCKS
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE

22/11/23
CARNIVORE A.D.
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA

23/11/23
ATOMIC ROOSTER
DRUSO - RANICA (BG)

23/11/23
SEAFRET
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)
DETTAGLI EVENTO
MICHELE LUPPI & WHITE ‘N’ PURPLE
25/11/2023
REVOLUTION LIVE CLUB, VIA PONTICELLO 15A - COLCERESA (VI)
https://www.facebook.com/events/1250193338954896/
GRUPPI
MICHELE LUPPI & WHITE ‘N’ PURPLE +

special guest : XIPE
NOTE
Per la partecipazione, all’ingresso verrà chiesto un contributo artistico di 5 €.
☎️ Info e Prenotazioni 0424 411115
🗓 Sabato 25 Novembre dalle 21.30
ULTIMI COMMENTI
20/11/2023 - 11:28
FRANCESCO GALLINA: ecco il nuovo libro ''La Fisica del Rock''
20/11/2023 - 09:20
MEGADETH: Kiko Loureiro prolunga la sua assenza dalla band
20/11/2023 - 11:22
IN FLAMES: con Arch Enemy e Soilwork per un unico concerto
20/11/2023 - 08:35
MR. BIG: stanno lavorando al nuovo disco
17/11/2023 - 19:02
JUDAS PRIEST: online il singolo ''Trial by Fire''
20/11/2023 - 07:59
MALIST: ascolta la nuova ''Ode to the Night''
20/11/2023 - 07:57
DEMONCY (US): disponibile la titletrack del nuovo disco ''Cosmic Curse Invocation''
19/11/2023 - 14:13
AMORPHIS: un nuovo album in arrivo nel 2025
19/11/2023 - 12:10
DUST BOLT: ecco la clip di ''Burning Pieces''
18/11/2023 - 11:46
MYRATH: il video di ''Child of Prophecy'' dal nuovo ''Karma''
ULTIMI COMMENTI
26/05/2013
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 2 - Anvil
10/11/2023
Live Report
ENTER SHIKARI + LAKE MALICE
Alcatraz, Milano (MI), 04/11/2023
12/10/2009
Articolo
THIS IS SPINAL TAP
Cronaca di una rivelazione
03/11/2023
Live Report
THE PHANTOM OF THE OPERA
Teatro degli Arcimboldi, Milano, 21/10/2023
29/10/2023
Live Report
ELEGY
Milano, Legend Club, 22/10/2023
ULTIMI COMMENTI
83
84
89
73
85
87
90
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     