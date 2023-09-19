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08/11/23
ANIMALS AS LEADERS + GUESTS
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

08/11/23
THE DEAD DAISIES
LIVE MUSIC CLUB VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

08/11/23
NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS
MEDIOLANUM FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 6 - ASSAGO (MI)

08/11/23
ANIMALS AS LEADERS
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

09/11/23
YNGWIE MALMSTEEN
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)

09/11/23
YNGWIE MALSTEEN + LIMBERLOST + STEVE RAMONE
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (RM)

10/11/23
SWANS + NORMAN WESTBERG
AUDITORIUM SAN DOMENICO - FOLIGNO

10/11/23
HOLDING ABSENCE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

10/11/23
SWANS
AUDITORIUM SAN DOMENICO, FOLIGNO

10/11/23
YNGWIE MALMSTEEN
VIPER THEATRE - FIRENZE
DETTAGLI EVENTO
𝗘𝗟𝗘𝗖𝗧𝗥𝗢𝗖𝗨𝗧𝗜𝗢𝗡 + 𝗕𝘂𝗻𝗸𝗲𝗿 𝟲𝟲 +
11/11/2023
THE FACTORY, Viale del Lavoro, 7 - San Martino Buon Albergo (VR)
https://facebook.com/events/s/electrocution-bunker-66-askesi/3591191104470740/
GRUPPI
𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗨𝗣
Black Ancestry
Zene
Askesis (release show)
Bunker 66 (prima volta in Veneto)
Electrocution (special show)
NOTE
✺ 𝗧𝗜𝗠𝗘𝗧𝗔𝗕𝗟𝗘 | 𝗧𝗜𝗖𝗞𝗘𝗧 | TBA

✺ 𝗜𝗡𝗚𝗥𝗘𝗦𝗦𝗢 𝗥𝗜𝗦𝗘𝗥𝗩𝗔𝗧𝗢 𝗔𝗜 𝗦𝗢𝗖𝗜
Non sarà possibile tesserarsi in entrata: svolgi la procedura per il pre-tessamento online al link www.thefactoryvr.com/tesseramento. Il costo annuale della tessera associativa è di 5,00 €. Il pagamento effettuabile tramite bonifico o in cassa.
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