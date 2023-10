Al repertorio potente e oscuro dei veronesi Khryum e dei genovesi Expiatoria si uniranno Sandra Silver, la leggendaria performer di Paul Chain, Nequam il fondatore dei The Magik Way, che con Vittorio Sabelli e Erba del Diavolo proporrà per l\'occasione un inedito momento live denominato \"Ogni Verbo è Diceria\".