     
 
IN EVIDENZA
Album

KK`s Priest
The Sinner Rides Again
Autoprodotti

Lions at the Gate
The Excuses We Cannot Make
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

31/10/23
TEUFELSBERG
Pakt mit dem Teufel

31/10/23
UFOMAMMUT
Crookhead

31/10/23
IVORY
Alien Nation

31/10/23
THE MAGUS
Βυσσοδομώντας

02/11/23
CAMILLA BRINGS THE RAIN
E.G.O.logical

02/11/23
CARNAL TOMB
Embalmed in Decay

03/11/23
BRIQUEVILLE
IIII

03/11/23
WARCRAB
The Howling Silence

03/11/23
GREEN LUNG
This Heathen Land

03/11/23
SPIRITBOX
The Fear of Fear [EP]

CONCERTI

31/10/23
INFECTION CODE
L\'OFFICINA, LARGO CATANIA 17 - ALESSANDRIA

31/10/23
STELLVRIS + UNETHICAL DOGMA + 500 HORSE POWER
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

31/10/23
GLI ALBERI + SULPHUREUM
BEER NEST, VIA CARLO RAIMONDO - FINALE LIGURE (SV)

31/10/23
CultØ
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

31/10/23
THE DEVILS + THE SADE + UNDERDOGS
CIRCOLO DEV, VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA

31/10/23
NECROFILIA + ELEGY OF MADNESS + THE CRIMSON GHOST
KRACH CLUB, VIA MADONNA 3A - MONASTIER DI TREVISO (TV)

31/10/23
ERROR404
Hakuna Matata, via Cavallotti 4 - Varese

31/10/23
KHRYUM + EXPIATORIA
ESOTERIC PRO AUDIO THEATER, VIA BIANTE REMAGNI 6 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

31/10/23
ANTI-SYSTEM + HOAX +EGO ARMANDO PARANOIA
EL PASO OCCUPATO, via passo buole n. 47 - Torino

01/11/23
THE WINERY DOGS
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
ANTI-SYSTEM + HOAX +EGO ARMANDO PARANOIA
31/10/2023
EL PASO OCCUPATO, via passo buole n. 47 - Torino
https://facebook.com/events/s/anti-system-hoax-ego-armando-p/876650840545092/
GRUPPI
Dalle 22:30 sul palco:

ANTI-SYSTEM + HOAX +EGO ARMANDO PARANOIA
NOTE
APERTURA PORTA ORE 22:00
INGRESSO EURO 5,00
ULTIMI COMMENTI
29/10/2023 - 10:09
DORO: ecco il video di ''Total Eclipse of the Heart''
25/10/2023 - 16:50
DREAM THEATER: svelato il ritorno di Mike Portnoy in formazione
09/06/2023 - 07:40
CARNATION: dettagli e singolo del nuovo album ''Cursed Mortality''
30/10/2023 - 11:30
JOHN 5: ascolta l'inedita ''The Ghost''
30/10/2023 - 12:06
GORGUTS: al lavoro su un nuovo album in studio
30/10/2023 - 08:08
AUTOPSY: guarda il video di ''Rabid Funeral''
30/10/2023 - 08:24
RUTHLESS: annunciano il nuovo album ''The Fallen'', disponibile un singolo
28/10/2023 - 11:44
RILEY`S L.A. GUNS: addio a Steve Riley, ex-batterista di L.A. Guns e W.A.S.P.
27/10/2023 - 09:01
SKELETAL REMAINS: a marzo il nuovo 'Fragments Of The Ageless', online un brano
28/10/2023 - 12:30
NEAL MORSE: i dettagli di ''The Restoration - Joseph. Part Two''
ULTIMI COMMENTI
02-10-2023
Live Report
EUROPE
Teatro Arcimboldi, Milano (MI), 02-10-2023
24/10/2023
Live Report
NANOWAR OF STEEL - 20 YEARS OF STEEL
Alcatraz, Milano (MI), 21-10-2023
29/10/2023
Live Report
ELEGY
Milano, Legend Club, 22/10/2023
19/09/2023
Live Report
METALITALIA.COM FESTIVAL
Day 1 - Live Music Club, Trezzo sull’Adda (MI), 16/09/2023
07/10/2023
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 50 - Whitesnake
ULTIMI COMMENTI
73
75
91
90
75
74
97
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     