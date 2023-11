DETTAGLI EVENTO DERIVA + MY WAR 03/11/2023 Circolo Gagarin, Via Luigi Galvani, 2BIS - Busto Arsizio (VA) https://www.facebook.com/events/346736471143462/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22discovery_local_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3A GRUPPI

I Deriva fanno whatcore e arrivano da Piacenza. Il loro è un punk molto sperimentale, ma con un sound moderno che abbraccia varie sperimentazioni sonore.



I My War sono un duo powerviolence di Legnano, fondato da Giorgio (basso/voce) e Andriy (batteria/voce) nel 2018. Influenzati da gruppi storici del genere come Infest, Spazz e Charles Bronson propongono comunque un approccio personale e sonorità contaminate da altri stili dell\'hardcore punk.



+ secret show NOTE

Ingresso gratuito riservato soc* ARCI