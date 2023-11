🍝 Sal & le Pallottole - Punk Rock dalla Brianza gi noto per la sua militanza in gruppi della scena punk rock italiana, Sal Rinella si rimette nuovamente in gioco, questa volta con un progetto solista



🍝 Luca Sammartino & i Fenomeni - Punk Rock dal Lodigiano progetto solista di Luca, fondatore di 0371MusicPress noto ufficio stampa della zona che porta una ventata di punk Rock n Roll tutto da scoprire