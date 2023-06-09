03/11/23
DIRTY HONEY
Cant Find the Brakes
03/11/23
JORD
Tundra
03/11/23
WARCRAB
The Howling Silence
03/11/23
BRIQUEVILLE
IIII
03/11/23
THE STRUTS
Pretty Vicious
03/11/23
BAD WOLVES
Die About It
03/11/23
SATAN`S FALL
Destination Destruction
03/11/23
SPIRITBOX
The Fear of Fear [EP]
03/11/23
GOATKRAFT
Prophet of Eternal Damnation
03/11/23
SUFFOCATION
Hymns From The Apocrypha
03/11/23
THE SISTERS OF MERCY
TEATRO VERDI, VIA LUIGI SOSTEGNI 13 - CESENA (FC)
03/11/23
ERIC STECKEL
CROSSROADS LIVE CLUB, VIA BRACCIANENSE 771 - ROMA
03/11/23
FUTURE PALACE + VENUES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
03/11/23
STRAIGHT OPPOSITION + GUESTS
CIRCOLO DONG - MACERATA
03/11/23
ELLENDE + AMALEKIM + MOTHER AUGUSTA + UNVIÂR
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
03/11/23
OMAR PEDRINI
DRUSO VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
03/11/23
KALEDON
STAZIONE BIRRA, LARGO AUGUSTO PANIZZA 11 - FRASCATI (RM)
03/11/23
THE MURDER CAPITAL
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA
03/11/23
INFALL + THORN + RAVENSTORM
PIPPO FOODCHILLSTAGE, VIA CADORNA 18 - BOLZANO
03/11/23
TESSILGAR + MOONFISH
KM 298, LODI