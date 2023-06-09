     
 
IN EVIDENZA
Album

KK`s Priest
The Sinner Rides Again
Autoprodotti

Lions at the Gate
The Excuses We Cannot Make
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

03/11/23
DIRTY HONEY
Cant Find the Brakes

03/11/23
JORD
Tundra

03/11/23
WARCRAB
The Howling Silence

03/11/23
BRIQUEVILLE
IIII

03/11/23
THE STRUTS
Pretty Vicious

03/11/23
BAD WOLVES
Die About It

03/11/23
SATAN`S FALL
Destination Destruction

03/11/23
SPIRITBOX
The Fear of Fear [EP]

03/11/23
GOATKRAFT
Prophet of Eternal Damnation

03/11/23
SUFFOCATION
Hymns From The Apocrypha

CONCERTI

03/11/23
THE SISTERS OF MERCY
TEATRO VERDI, VIA LUIGI SOSTEGNI 13 - CESENA (FC)

03/11/23
ERIC STECKEL
CROSSROADS LIVE CLUB, VIA BRACCIANENSE 771 - ROMA

03/11/23
FUTURE PALACE + VENUES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/11/23
STRAIGHT OPPOSITION + GUESTS
CIRCOLO DONG - MACERATA

03/11/23
ELLENDE + AMALEKIM + MOTHER AUGUSTA + UNVIÂR
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

03/11/23
OMAR PEDRINI
DRUSO VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

03/11/23
KALEDON
STAZIONE BIRRA, LARGO AUGUSTO PANIZZA 11 - FRASCATI (RM)

03/11/23
THE MURDER CAPITAL
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

03/11/23
INFALL + THORN + RAVENSTORM
PIPPO FOODCHILLSTAGE, VIA CADORNA 18 - BOLZANO

03/11/23
TESSILGAR + MOONFISH
KM 298, LODI
DETTAGLI EVENTO
BULL BRIGADE + RICCOBELLIS
04/11/2023
LATTEPIULIVE, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 38 - BRESCIA
https://www.facebook.com/events/1364747027811308/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22discovery_local_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3
NOTE
Ore 21:30
ULTIMI COMMENTI
02/11/2023 - 08:39
PANOPTICON: dettagli e singolo del nuovo album ''The Rime of Memory''
02/11/2023 - 11:06
MICK MARS: ecco il primo singolo dal disco solista ''The Other Side of Mars''
02/11/2023 - 10:07
TARJA: in arrivo l'album natalizio ''Dark Christmas''
29/10/2023 - 10:09
DORO: ecco il video di ''Total Eclipse of the Heart''
31/10/2023 - 00:30
ALICE COOPER: il video di ''Dead Don't Dance'' dal nuovo ''Road''
01/11/2023 - 10:07
CATTLE DECAPITATION: disponibile il video ufficiale di ''Solastalgia''
25/10/2023 - 16:50
DREAM THEATER: svelato il ritorno di Mike Portnoy in formazione
09/06/2023 - 07:40
CARNATION: dettagli e singolo del nuovo album ''Cursed Mortality''
30/10/2023 - 11:30
JOHN 5: ascolta l'inedita ''The Ghost''
30/10/2023 - 12:06
GORGUTS: al lavoro su un nuovo album in studio
ULTIMI COMMENTI
29/10/2023
Live Report
ELEGY
Milano, Legend Club, 22/10/2023
02-10-2023
Live Report
EUROPE
Teatro Arcimboldi, Milano (MI), 02-10-2023
24/10/2023
Live Report
NANOWAR OF STEEL - 20 YEARS OF STEEL
Alcatraz, Milano (MI), 21-10-2023
19/09/2023
Live Report
METALITALIA.COM FESTIVAL
Day 1 - Live Music Club, Trezzo sull’Adda (MI), 16/09/2023
07/10/2023
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 50 - Whitesnake
ULTIMI COMMENTI
s.v.
68
90
98
88
52
85
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     