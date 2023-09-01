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04/11/23
ENTER SHIKARI + LAKE MALICE
ALCATRAZ - MILANO

04/11/23
ELLENDE + DUIR
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

04/11/23
LA MADONNINA VEGLIA SU DI N\'Oi!
CSA BARAONDA, VIA PACINOTTI - SEGRATE (MI)

04/11/23
ERIC STECKEL
AUDITORIUM SCUOLE PRIMARIE, VIA LANCINI - CHIARI (BS)

04/11/23
STRAIGHT OPPOSITION + GUESTS
GRIND HOUSE - PADOVA

04/11/23
TAILOR'S WAVE
ROCK HEAT CLUB, VIA LUIGI GALVANI 32 - AREZZO

04/11/23
THE GOOSE BUMPS
POLO FIERISTICO CHIUDUNO, VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 2/A - CHIUDUNO (BG)

04/11/23
THE MURDER CAPITAL
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

04/11/23
LARKIN POE
FABRIQUE, VIA GAUDENZIO FANTOLI 9 - MILANO

04/11/23
BLUT + AYRA + ROUGENOIRE
DEDOLOR, Via 20 Settembre 33 - Rovellasca (CO)
DETTAGLI EVENTO
CROWNSHARD + BLACK ANCESTRY
04/11/2023
ARCI MARASMA 51, VIA NAZIONALE 87 – CODISOTTO (RE)
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NOTE
Apertura h 22
Live dalle 23
*** INGRESSO RISERVATO AI SOCI ARCI ***
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