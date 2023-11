Alle 20.00 presentazione e proiezione del documentario \" Se ho vinto se ho perso\", regia di Gianluca Rossi, documentario sui Kina, storico gruppo punk di Aosta.

Presentazione a cura di Marco Pandin.

Dalle 22 alle 01.00 concerti violenti con

- APOPTOSI - Grindcore - (BG)

- WOJTEK - Sludge/post metal - (PD)

- SO CLOSE - Powerviolence - (TO)

- MORDAX - D beat - (MI)

- FAILURE - Fastcore - (TO)