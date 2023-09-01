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Typho-Tantric Aphorisms From The Arachneophidian Qur`an

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Destination Destruction

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The Fear of Fear [EP]

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GOATKRAFT
Prophet of Eternal Damnation

03/11/23
SUFFOCATION
Hymns From The Apocrypha

CONCERTI

03/11/23
THE SISTERS OF MERCY
TEATRO VERDI, VIA LUIGI SOSTEGNI 13 - CESENA (FC)

03/11/23
ERIC STECKEL
CROSSROADS LIVE CLUB, VIA BRACCIANENSE 771 - ROMA

03/11/23
FUTURE PALACE + VENUES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/11/23
STRAIGHT OPPOSITION + GUESTS
CIRCOLO DONG - MACERATA

03/11/23
ELLENDE + AMALEKIM + MOTHER AUGUSTA + UNVIÂR
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

03/11/23
OMAR PEDRINI
DRUSO VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

03/11/23
KALEDON
STAZIONE BIRRA, LARGO AUGUSTO PANIZZA 11 - FRASCATI (RM)

03/11/23
THE MURDER CAPITAL
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

03/11/23
INFALL + THORN + RAVENSTORM
PIPPO FOODCHILLSTAGE, VIA CADORNA 18 - BOLZANO

03/11/23
TESSILGAR + MOONFISH
KM 298, LODI
DETTAGLI EVENTO
NOISE WAGON VOL. 4
04/11/2023
BINARIO 9, DOPOLAVOROFERROVIARIO, VIALE MIRAMARE 51 (TRIESTE)
https://www.facebook.com/events/3156530664656014/
GRUPPI
DYSMORFIC (Avant-Grind/Grindcore Active Since 1998 From Mantova)

BEELZEBEAT (Grindabilly Freaks From Padova)

OLUM (Grindcore/PowerViolence From Romagna)

EDDIExMURPHY (Harsh Noisecore From Italy)

MOONLIGHT SANCTUARY (Black Metal Wave From Friuli)
NOTE
INGRESSO - CONTRIBUTO CONSAPEVOLE + tessera 5
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Teatro Arcimboldi, Milano (MI), 02-10-2023
24/10/2023
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Alcatraz, Milano (MI), 21-10-2023
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METALITALIA.COM FESTIVAL
Day 1 - Live Music Club, Trezzo sull’Adda (MI), 16/09/2023
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