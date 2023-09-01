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ENTER SHIKARI + LAKE MALICE
ALCATRAZ - MILANO

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ELLENDE + DUIR
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

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LA MADONNINA VEGLIA SU DI N\'Oi!
CSA BARAONDA, VIA PACINOTTI - SEGRATE (MI)

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ERIC STECKEL
AUDITORIUM SCUOLE PRIMARIE, VIA LANCINI - CHIARI (BS)

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STRAIGHT OPPOSITION + GUESTS
GRIND HOUSE - PADOVA

04/11/23
TAILOR'S WAVE
ROCK HEAT CLUB, VIA LUIGI GALVANI 32 - AREZZO

04/11/23
THE GOOSE BUMPS
POLO FIERISTICO CHIUDUNO, VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 2/A - CHIUDUNO (BG)

04/11/23
THE MURDER CAPITAL
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

04/11/23
LARKIN POE
FABRIQUE, VIA GAUDENZIO FANTOLI 9 - MILANO

04/11/23
BLUT + AYRA + ROUGENOIRE
DEDOLOR, Via 20 Settembre 33 - Rovellasca (CO)
DETTAGLI EVENTO
FINGERNAILS + ASPHALTATOR + HALF LIFE
04/11/2023
Defrag - Via delle Isole Curzolane, 75 Roma
https://facebook.com/events/s/fingernails-asphaltator-half-l/1278095496413303/
NOTE
.:: Tickets: 5€
.:: Infoline: 3899984913 - info@altamiraevents.net
.:: Apertura Cancelli: 21.00
.:: Inizio Concerto: 21.30
INFO: www.altamiraevents.net - FB: @Altamira Events
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