DETTAGLI EVENTO DOMINE + STRANGER VISION + EONIA RISE + VOICES FROM BEYOND 10/11/2023 SKULLS CLUB, STRADA DEGLI ANGARIARI 25 - SERRAVALLE (SAN MARINO) https://billetto.it/e/domine-stranger-vision-eonia-rise-voices-from-beyond-live-skulls-club-san-marino-10-11-2023-biglietti-881420?fbclid=IwAR1513pnaQAyiaGcpLRgmN2pksK0oV5MwD5bqyAtYYmI97UlpRuvbWOYKwk GRUPPI

► 20.45 - Voices From Beyond



► 21.30 - Eonia Rise



► 22.20 - Stranger Vision



► 23.15 - Domine NOTE

► Apertura porte: ore 19.00



- Prevendita 14 euro + d.p.



- Contributo artistico in loco: 17 euro



- Ingresso gratuito per under 12 accompagnati.