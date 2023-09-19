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08/11/23
ANIMALS AS LEADERS + GUESTS
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

08/11/23
THE DEAD DAISIES
LIVE MUSIC CLUB VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

08/11/23
NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS
MEDIOLANUM FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 6 - ASSAGO (MI)

08/11/23
ANIMALS AS LEADERS
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

09/11/23
YNGWIE MALMSTEEN
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (ROMA)

09/11/23
YNGWIE MALSTEEN + LIMBERLOST + STEVE RAMONE
ORION LIVE CLUB - CIAMPINO (RM)

10/11/23
SWANS + NORMAN WESTBERG
AUDITORIUM SAN DOMENICO - FOLIGNO

10/11/23
HOLDING ABSENCE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

10/11/23
SWANS
AUDITORIUM SAN DOMENICO, FOLIGNO

10/11/23
YNGWIE MALMSTEEN
VIPER THEATRE - FIRENZE
DETTAGLI EVENTO
DOMINE + STRANGER VISION + EONIA RISE + VOICES FROM BEYOND
10/11/2023
SKULLS CLUB, STRADA DEGLI ANGARIARI 25 - SERRAVALLE (SAN MARINO)
https://billetto.it/e/domine-stranger-vision-eonia-rise-voices-from-beyond-live-skulls-club-san-marino-10-11-2023-biglietti-881420?fbclid=IwAR1513pnaQAyiaGcpLRgmN2pksK0oV5MwD5bqyAtYYmI97UlpRuvbWOYKwk
GRUPPI
► 20.45 - Voices From Beyond

► 21.30 - Eonia Rise

► 22.20 - Stranger Vision

► 23.15 - Domine
NOTE
► Apertura porte: ore 19.00

- Prevendita 14 euro + d.p.

- Contributo artistico in loco: 17 euro

- Ingresso gratuito per under 12 accompagnati.
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