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Live in Helsinki St. John`s Church (Live Album)

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THE DARKNESS + GUESTS
ALCATRAZ - MILANO

14/11/23
STICK MEN
TEATRO AUDITORIUM UNICAL - RENDE (CS)

14/11/23
PROTOMARTYR
SPAZIO211, VIA FRANCESCO CIGNA 211 - TORINO

14/11/23
SMASH INTO PIECES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

15/11/23
THE DARKNESS + GUESTS
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)

15/11/23
STICK MEN
TEATRO KISMET - BARI

16/11/23
FEAR FACTORY + BUTCHER BABIES + IGNEA + TBA
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO

16/11/23
STICK MEN
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA

16/11/23
BOMBAY BICYCLE CLUB
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

16/11/23
KARMA
ASTRO CLUB, FONTANAFREDDA (PN)
DETTAGLI EVENTO
NOISE WAGON VOL. 5
18/11/2023
BINARIO 9, DOPOLAVOROFERROVIARIO, VIALE MIRAMARE 51 (TRIESTE)
https://www.facebook.com/events/1063443404844184/
GRUPPI
CANNABEAST (Grind From Slovakia) +

GRABLE (Punk From Slovenia) +

IRITATOR (Grind From Slovenia) +

SMEDJA IN SMETKE (Powerviolence From Slovenia) +

DOUBLE ME (Powerviolence From Padova)
NOTE
INGRESSO - CONTRIBUTO CONSAPEVOLE + TESSERA ( 5 euro, 1 volta all\'anno, in omaggio 1 birra media dello stesso valore)
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