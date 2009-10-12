23/11/23
DJEVEL
Naa skrider natten sort
24/11/23
INFERNAL ANGELS
Shrine of Black Fire
24/11/23
OPHANIM
Tämpelskläng
24/11/23
CONVOCATION
No Dawn For The Caliginous Night
24/11/23
FREAKSTORM
Angel in the Dark
24/11/23
BARDS OF SKADI
Glysisvallur: Musick from the frozen Atlantis
24/11/23
COVEN JAPAN
Earthlings
24/11/23
HELGA
Wrapped in Mist
24/11/23
SAMMALE
Finno-Ugric
24/11/23
BURDEN OF GRIEF
Destination Dystopia
23/11/23
ATOMIC ROOSTER
DRUSO - RANICA (BG)
23/11/23
SEAFRET
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)
23/11/23
BRUTALABEL PARTY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
23/11/23
THE ARISTOCRATS
CAP10100 - TORINO
24/11/23
LORNA SHORE + RIVERS OF NIHIL + INGESTED + DISTANT
ALCATRAZ - MILANO
24/11/23
THE ARISTOCRATS
LIVE MUSIC CLUB VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
24/11/23
VILLAGERS OF IOANNINA CITY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
24/11/23
DEATHSTARS
BLOOM, VIA E. CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
24/11/23
ATOMIC ROOSTER
CROSSROADS LIVE CLUB - ROMA
24/11/23
TAAKE + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA