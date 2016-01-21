16/02/24
DARKSPACE
Darkspace -2
16/02/24
VANIR
Epitome
16/02/24
MR. BISON
Echoes from the Universe
16/02/24
FARSOT
Life Promised Death
16/02/24
ELETTRA STORM
Powerlords
16/02/24
GRIFFON
De Republica
16/02/24
THRONE OF THORNS
Converging Parallel Worlds
16/02/24
RIOT V
Mean Streets
16/02/24
DURBIN
Screaming Steel
16/02/24
SAMAEL
Passage - Live (Live Album)
14/02/24
JETHRO TULL
GRAN TEATRO MORATO, VIA S. ZENO 168 - BRESCIA
14/02/24
SEXTRASH + OUTLAW
LIZARD CLUB, SS7 12 - CASERTA
15/02/24
EYES WIDE OPEN + PARASITE INC
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
15/02/24
ONLY THE POETS
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
15/02/24
JETHRO TULL
TEATRO COLOSSEO, VIA MADAMA CRISTINA 71 - TORINO
15/02/24
PINO SCOTTO
REVEL, VIA ROGGIA VIGNOLA 9 - TREVIGLIO (BG)
15/02/24
SEXTRASH + OUTLAW + NEXXT + AWAKEN THE NIGHT
Extreme Music Academy – Bari
16/02/24
HAPPY DAYS
ZIGGY CLUB - TORINO
16/02/24
NOVELISTS + THE WORD ALIVE + ELWOOD STRAY + ASHEN
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
16/02/24
DETONATION BOULEVARD + 500 HORSE POWER
RICKYS - CATTIVI MA BUONE, VIA COMMERCIALE 12 - ABBAZIA PISANI (PD)