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24/11/23
LORNA SHORE + RIVERS OF NIHIL + INGESTED + DISTANT
ALCATRAZ - MILANO

24/11/23
THE ARISTOCRATS
LIVE MUSIC CLUB VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

24/11/23
VILLAGERS OF IOANNINA CITY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

24/11/23
DEATHSTARS
BLOOM, VIA E. CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

24/11/23
ATOMIC ROOSTER
CROSSROADS LIVE CLUB - ROMA

24/11/23
TAAKE + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

24/11/23
DARKHOLD + ELEMENT
RICKYS - CATTIVI MA BUONE, VIA COMMERCIALE 12 - ABBAZIA PISANI (PD)

24/11/23
HOWE GELB AND GIANT SAND
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

24/11/23
BLACK OLD SCRATCH + ADEPTOR
CIRCUS ROCK CLUB, VIA DELLA TRECCIA 35/3 - FIRENZE

24/11/23
𝟲𝟲𝟲 𝗡𝗘𝗟𝗟’𝗔𝗡𝗜𝗠𝗔, 𝗩𝗢𝗟. IV
OFFICINE CANTELMO, VIALE MICHELE DE PIETRO 8/A - LECCE
DETTAGLI EVENTO
FRANK GAMBALE ALL-STAR BAND
26/11/2023
BLUE NOTE, VIA PIETRO BORSIERI 37 - MILANO
https://www.facebook.com/events/7112620935456229/7112620948789561/?active_tab=about
NOTE
BIGLIETTI: www.bluenotemilano.com
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