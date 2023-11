DETTAGLI EVENTO NO ONE CARES + RASPUTIN 25/11/2023 CIRCUS ROCK CLUB, VIA DELLA TRECCIA 35/3 - FIRENZE https://www.facebook.com/events/2381440775384263/?ref=newsfeed GRUPPI

Apertura h.19.00.

Ore 21.30 No One Cares

Ore 22.00 Rasputin NOTE

INGRESSO LIBERO