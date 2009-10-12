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24/11/23
LORNA SHORE + RIVERS OF NIHIL + INGESTED + DISTANT
ALCATRAZ - MILANO

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LIVE MUSIC CLUB VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

24/11/23
VILLAGERS OF IOANNINA CITY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

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BLOOM, VIA E. CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

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ATOMIC ROOSTER
CROSSROADS LIVE CLUB - ROMA

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TAAKE + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

24/11/23
DARKHOLD + ELEMENT
RICKYS - CATTIVI MA BUONE, VIA COMMERCIALE 12 - ABBAZIA PISANI (PD)

24/11/23
HOWE GELB AND GIANT SAND
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

24/11/23
BLACK OLD SCRATCH + ADEPTOR
CIRCUS ROCK CLUB, VIA DELLA TRECCIA 35/3 - FIRENZE

24/11/23
𝟲𝟲𝟲 𝗡𝗘𝗟𝗟’𝗔𝗡𝗜𝗠𝗔, 𝗩𝗢𝗟. IV
OFFICINE CANTELMO, VIALE MICHELE DE PIETRO 8/A - LECCE
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SAIL AWAY + WOLFSINGER
25/11/2023
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI - TORINO
GRUPPI
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Ore 21 - Ingresso Euro 10,00 con consumazione
ore 21.30 - Inizio Concerti
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