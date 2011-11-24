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PIPPO STAGE - BOLZANO (BZ)

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HALL, VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA

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THE CASUALTIES
EL BARRIO - TORINO

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Mister Fantasy, l.go Brugnatelli - Buccinasco (MI)

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THE CASUALTIES
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

15/12/23
PAUL DI ANNO + GUESTS
CIVICO 25 - CASELETTE (TO)

15/12/23
DESTRAGE
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA

15/12/23
FOLKSTONE
HALL - PADOVA

15/12/23
WFR NIGHT
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

15/12/23
MESSA + FUOCO FATUO
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

DETTAGLI EVENTO
MORTUARY DRAPE + OPERA IX
30/12/2023
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
GRUPPI
MORTUARY DRAPE +
OPERA IX +
ARDEAT +
ENTIRETY
NOTE
ORARI: TBA
BIGLIETTI: 20€
Disponibili in cassa
INGRESSO CON TESSERA ACSI
LINK per il tesseramento online
https://entro.in/slaughterclub
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