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04/12/23
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ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA, 16/A - MILANO

04/12/23
CHRIS HOLMES + SISKA + HARSH
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05/12/23
A.A. WILLIAMS + KALANDRA + LYS MORKE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

06/12/23
A.A. WILLIAMS + KALANDRA + LYS MORKE
CINEMA TEATRO PERLA - BOLOGNA

07/12/23
DANKO JONES + RADKEY
LEGEND CLUB - MILANO

07/12/23
DESTRAGE
THE FACTORY - VERONA

08/12/23
BABYMETAL
FABRIQUE, VIA GAUDENZIO FANTOLI 9 - MILANO

08/12/23
DESTRAGE
THE CAGE - LIVORNO

08/12/23
CRIPPLE BASTARDS + GUESTS
BLOOM - MEZZAGO (MB)

08/12/23
DIVULGATOR + IGNOBLETH + TOL MORWEN
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA
DETTAGLI EVENTO
NUDIST + CARMONA RETUSA + ARTICO
08/12/2023
CIRCOLO DEV, VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA
https://www.facebook.com/events/1347548625874005
NOTE
Contributo partecipativo 5
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