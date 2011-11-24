06/12/23
GENUS ORDINIS DEI
The Beginning
07/12/23
HEALTH
Rat Wars
07/12/23
SKALF
Vallis Decia - Le voci dei dispersi
08/12/23
PHOBOCOSM
Foreordained
08/12/23
CASSIDY PARIS
New Sensation
08/12/23
KRYPTOXIK MORTALITY
Interdimensional Calamitous Extirpation
08/12/23
OSIAHA
Kairos
08/12/23
MARS RED SKY
Dawn Of The Dusk
08/12/23
FIFTH NOTE
Here We Are
08/12/23
DWELLING BELOW
Dwelling Below
05/12/23
A.A. WILLIAMS + KALANDRA + LYS MORKE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
06/12/23
A.A. WILLIAMS + KALANDRA + LYS MORKE
CINEMA TEATRO PERLA - BOLOGNA
07/12/23
DANKO JONES + RADKEY
LEGEND CLUB - MILANO
07/12/23
DESTRAGE
THE FACTORY - VERONA
08/12/23
BABYMETAL
FABRIQUE, VIA GAUDENZIO FANTOLI 9 - MILANO
08/12/23
DESTRAGE
THE CAGE - LIVORNO
08/12/23
CRIPPLE BASTARDS + GUESTS
BLOOM - MEZZAGO (MB)
08/12/23
DIVULGATOR + IGNOBLETH + TOL MORWEN
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA
08/12/23
TOL MORWEN + DIVULGATOR + IGNOBLETH
CENTRALE 66 - MODENA
08/12/23
TOSSIN\' DEBRIS
MACINATO GREZZO, LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO 29 - MONDOLFO (PU)