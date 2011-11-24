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22/12/23
INVERNO
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

22/12/23
BOLOGNA VIOLENTA + LA FURNASETTA
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA, 16/A - MILANO

22/12/23
CADAVERIC CREMATORIUM
REVEL UNPLUGGED, VIA LATTONIERI 12 – CHIARI (BS)

22/12/23
DIESANERA
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

22/12/23
NAPOLI VIOLENTA + NEBULAE + IMPERIALS
Periferica Konnection, Via Roma 19 - Fisciano (SA)

23/12/23
NATALLO
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

23/12/23
TESTE DURE METAL FEST
CASTELLO INCANTATO, VIA BENTIVEGNA – SCIACCA (AG)

23/12/23
DEATH DIES + IMAGO MORTIS
DIROKÀ CLUB, VIA DELLA LIBERTÀ - CEREA (VR)

23/12/23
SLUG GORE + SO CLOSE
BLAH BLAH, VIA PO 21 - TORINO

23/12/23
SATAN XMAS (TRAFFIC CHRISTMAS PARTY)
TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
DETTAGLI EVENTO
BUILT TO BLAST FEST
06/01/2024
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
https://www.facebook.com/events/1381206646131384/
GRUPPI
FULCI +
SLUG GORE +
CONFINE +
THE FROG +
RAINSWEPT
NOTE
Prevendite consigliate e disponibili su DICE.
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