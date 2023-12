DETTAGLI EVENTO SOUTH OF HEAVEN FEST 13/01/2024 TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA https://www.facebook.com/events/1080529113297661/ GRUPPI

GOBLIN - CLAUDIO SIMONETTI\'S +



CIRCLE OF WITCHES +



ROME IN MONOCHROME +



EMERAL TABLE +



VOX INFERI

NOTE

Apertura Porte ore 19:00



QUOTA DI PARTECIPAZIONE 25