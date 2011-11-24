19/12/23
FUNERAL VOMIT
Monumental Putrescence
22/12/23
INVERNO (ITA)
Stasis
22/12/23
SILVER R.I.S.C
Knot Over
22/12/23
YFEL
Beneath the Mountain`s Vigil
22/12/23
ETERNAL SILENCE
3
22/12/23
OVERLORDE
Awaken the Fury
29/12/23
DOMINUM
Hey Living People
29/12/23
DEHA
The Illusion of Reach
29/12/23
LORD OF THE LOST
Weapons of Mass Seduction
05/01/24
THE ODDEVEN
Darkness
22/12/23
INVERNO
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
22/12/23
BOLOGNA VIOLENTA + LA FURNASETTA
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA, 16/A - MILANO
22/12/23
CADAVERIC CREMATORIUM
REVEL UNPLUGGED, VIA LATTONIERI 12 – CHIARI (BS)
22/12/23
DIESANERA
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
22/12/23
NAPOLI VIOLENTA + NEBULAE + IMPERIALS
Periferica Konnection, Via Roma 19 - Fisciano (SA)
23/12/23
NATALLO
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
23/12/23
TESTE DURE METAL FEST
CASTELLO INCANTATO, VIA BENTIVEGNA – SCIACCA (AG)
23/12/23
DEATH DIES + IMAGO MORTIS
DIROKÀ CLUB, VIA DELLA LIBERTÀ - CEREA (VR)
23/12/23
SLUG GORE + SO CLOSE
BLAH BLAH, VIA PO 21 - TORINO
23/12/23
SATAN XMAS (TRAFFIC CHRISTMAS PARTY)
TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA